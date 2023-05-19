Британский телеканал покажет мини-сериал о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд

Конфликт актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд получит воплощение на телеэкране. Телеканал Channel 4 планирует выпустить соответствующий проект на выходных.
Мини-сериал «Депп против Херд» рассмотрит не только известный в Голливуде процесс, но и влияние соцсетей на судебное разбирательство. За происходящим следили миллионы людей по всему миру, сообщает издание NME.
По словам создателей, в картине они предоставят кадры из зада суда, существующие интервью и контент пользователей. Все это впервые сопоставят. Задача – исследовать то, как общественное мнение повлияло на ход события.
Ранее состоялась премьера фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. Эта лента стала первой для артиста за три года после разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд.