Опыт Нижнего Новгорода с социальным контрактом для участников СВО распространят на всю страну

Благодаря этому документу можно будет сразу определить, в чем конкретно нуждается семья и оказать ей необходимую поддержку. Уже разработан единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Теперь они не будут зависеть от региона проживания и статуса военнослужащего (мобилизованный, доброволец либо контрактник).