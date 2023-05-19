Опыт Нижнего Новгорода с социальным контрактом для участников СВО распространят на всю страну

Нижегородский опыт по внедрению социального паспорта для участников специальной военной операции будет применен в масштабах всей страны. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин.
Он сообщил, что в России появится социальный паспорт для военнослужащих, который по сути является аналогом нижегородского социального контракта. Парламентарий уточнил, что в социальном паспорте будут содержаться сведения о военнослужащем и членах его семьи: финансовые обязательства, нерешенные социально-бытовые вопросы, потребности медицинского характера, передает ИА «Время Н».
Благодаря этому документу можно будет сразу определить, в чем конкретно нуждается семья и оказать ей необходимую поддержку. Уже разработан единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Теперь они не будут зависеть от региона проживания и статуса военнослужащего (мобилизованный, доброволец либо контрактник).