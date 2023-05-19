Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дорогу под Екатеринбургом заволокло дымом от природного пожара

Происшествия
Дорогу под Екатеринбургом заволокло дымом от природного пожара

Лесные пожары продолжают бушевать в Свердловской области. При этом дым от природных возгораний затянул трассу в районе поселка Верхнее Дуброво.

Ранее власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в нескольких местных муниципалитетах. В то же время синоптики предупредили о сохранении плохой видимости на дорогах до середины следующей недели, передает RT.

Согласно имеющейся информации, с конца апреля огонь охватил десятки жилых домов в области и тысячи гектаров леса. На этом фоне глава региона Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию с лесными пожарами.

Отметим, что ранее сотрудники МЧС задержали одного из местных жителей, который поджег сухую траву. Из-за действий гражданина произошло возгорание в двух километрах от села Тюльгаш.
свердловская область пожар дым дорога лесной пожар
Военкоры ФАН