Дорогу под Екатеринбургом заволокло дымом от природного пожара

Лесные пожары продолжают бушевать в Свердловской области. При этом дым от природных возгораний затянул трассу в районе поселка Верхнее Дуброво.
Ранее власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в нескольких местных муниципалитетах. В то же время синоптики предупредили о сохранении плохой видимости на дорогах до середины следующей недели, передает RT.
Согласно имеющейся информации, с конца апреля огонь охватил десятки жилых домов в области и тысячи гектаров леса. На этом фоне глава региона Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию с лесными пожарами.
Отметим, что ранее сотрудники МЧС задержали одного из местных жителей, который поджег сухую траву. Из-за действий гражданина произошло возгорание в двух километрах от села Тюльгаш.