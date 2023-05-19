«Очень печальная история»: застрявшая в аэропорту Улан-Удэ пассажирка рассказала о неудачном перелете из Москвы в Читу

Самолет, летевший из Москвы, не смог совершить посадку в Чите из-за сильного ветра и был направлен в Улан-Удэ. На данный момент пассажиры ожидают улучшения погодных условий. Один из граждан, летевших рейсом S7 3047, рассказал корреспонденту ФАН о попытке посадить борт в Чите и условиях пребывания в бурятском аэропорту «Байкал».
«Сегодня в ночь я летела из Москвы в Читу. Самолет уже практически шел на посадку. Но потом нам было объявлено, что в связи с плохой погодой в Чите нас направляют на запасной аэродром в Улан-Удэ, где мы будем ждать улучшения погодных условий. Когда приземлились из местных СМИ узнала, что порывистый ветер в Чите достигает 18 метров в секунду и что это уже второй рейс из Москвы, отправленный в Бурятию», — поделилась Наталья М.
На данный момент пассажиры находятся в аэропорту Улан-Удэ. По словам собеседницы ФАН, какой-либо информации относительно времени вылета в Забайкальский край им не сообщили. Однако на табло читинского аэропорта временем прилета обоих московских рейсов значится 18:00. Пока же людям, ставшим заложниками погоды, остается только ждать официальных уточнений.
«Я знаю, что пассажиров предыдущего московского рейса, перенаправленного сюда уже обеспечили бесплатным питанием. Мы же пока ждем, все очень расстроены сложившимися обстоятельствами, у людей планы. Я, например, в Чите должна была сегодня читать лекцию о фальсификации истории и о том, как информационные процессы, в том числе фейковые вбросы, влияют на психологическое состояние граждан. В итоге мероприятие сорвалось. Все это очень печальная история», — посетовала она.
Известно уже о пяти рейсах, которые 19 мая были отменены, задержаны или перенаправлены в другие аэропорты из-за погодных условий в Чите. На одном из бортов, летевших из Москвы, находились звезды фестиваля «Даурия», который стартовал в Чите: певица Тина Кузнецова (Zventa Sventana), диджей Юрий Усачев и лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин.