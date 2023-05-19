«Очень печальная история»: застрявшая в аэропорту Улан-Удэ пассажирка рассказала о неудачном перелете из Москвы в Читу

Известно уже о пяти рейсах, которые 19 мая были отменены, задержаны или перенаправлены в другие аэропорты из-за погодных условий в Чите. На одном из бортов, летевших из Москвы, находились звезды фестиваля «Даурия», который стартовал в Чите: певица Тина Кузнецова (Zventa Sventana), диджей Юрий Усачев и лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин.