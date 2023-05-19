Лидеры стран G7 выступили с совместным заявлением о ситуации вокруг Украины

Мир на Украине не может быть только после полного вывода российских войск. Об этом говорится в заявлении стран G7 («Большой семерки») в Хиросиме.
В документе сказано, что призыв о выводе российской военной техники должен быть включен в любой призыв к миру. Подчеркивается, что это поможет достичь перемирия.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Хиросиму, чтобы посетить саммит «Большой семерки». Анонимные источники сообщили, что украинский лидер направился на него на военном самолете США.
Напомним, что в Хиросиме на мирной акции против саммита G7 начались первые задержания. На акцию протеста пришли несколько десятков человек.