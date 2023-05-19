Движение Первых дало старт сотрудничеству со странами исламского мира

В рамках международного форума были проведены переговоры с министром Республики Мали Моссой Аг Аттахером, организованы встречи с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Тахой Айханом и министром спорта РФ Олегом Матыциным. Гостями сессий также стали советник президента Республики Мозамбик по молодежной политике Дарио Камал, заместитель председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Таджикистана Сурач Сайнак Чоршанбезода, министр по делам молодежи и спорта сомалийского штата Хиршабелле Мохамед Аинте, а также руководитель Молодежной программы премьер-министра Пакистана Мухамад Али Малик.