Движение Первых дало старт сотрудничеству со странами исламского мира

Российское движение детей и молодежи в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023» заключило соглашение о сотрудничестве в области детской и молодежной политики с государствами исламского мира. Документ охватил новую страницу международного взаимодействия между десятью организациями из различных стран: Сенегала, Азербайджана, Киргизии, Марокко, Узбекистана, Индонезии и других.
«Это важный этап развития международного диалога России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Вместе мы будем проводить образовательно-туристические поездки, двусторонние спортивные турниры и соревнования, поддерживать просветительские и образовательные онлайн мероприятия. Наша задача стать проводником детской и молодежной дипломатии, которая поможет формированию архитектуры дружеских отношений между странами и народами», — отметил председатель правления РДДМ Григорий Гуров.
Международное взаимодействие для Движения Первых является одним из приоритетных направлений. Именно в формате прямого диалога с зарубежными странами — профильными министерствами, ведомствами и организациями — можно выработать общие подходы к формированию ценностных ориентаций, моделей профессиональной ориентации молодежи, ее вовлечения в развитие территорий и формирования национальной идентичности.
В рамках международного форума были проведены переговоры с министром Республики Мали Моссой Аг Аттахером, организованы встречи с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Тахой Айханом и министром спорта РФ Олегом Матыциным. Гостями сессий также стали советник президента Республики Мозамбик по молодежной политике Дарио Камал, заместитель председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Таджикистана Сурач Сайнак Чоршанбезода, министр по делам молодежи и спорта сомалийского штата Хиршабелле Мохамед Аинте, а также руководитель Молодежной программы премьер-министра Пакистана Мухамад Али Малик.
Ранее акция Движения Первых «Окна Победы», найдя отклик в сердцах граждан России и за рубежом, стала по-настоящему народной. В преддверии 9 мая миллион граждан украсили окна домов, учреждений, организаций и ведомств. Кроме того, в интернет-акциях Движения приняли участие почти два миллиона человек.