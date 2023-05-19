Житель Белгородской области зарубил топором двоих собутыльников

Суд Белгородской области рассмотрел уголовное дело о двойном убийстве в селе Малые Маячки.
В ходе судебного заседания, 53-летнего мужчину признали виновным в том, что он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, во время вспыхнувшей ссоры ударил топором по голове двух своих собутыльников. Потерпевшие от полученных ран скончались на месте, сообщает bel.ru.
Еще один потерпевший был госпитализирован. Врачам удалось спасти ему жизнь. Суд приговорил жестокого душегуба к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением на два года.