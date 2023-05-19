Житель Белгородской области зарубил топором двоих собутыльников

В ходе судебного заседания, 53-летнего мужчину признали виновным в том, что он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, во время вспыхнувшей ссоры ударил топором по голове двух своих собутыльников. Потерпевшие от полученных ран скончались на месте, сообщает bel.ru.