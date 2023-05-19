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Россия и Иран достигли всех соглашений по использованию карт «Мир»

Политика
Россия и Иран достигли всех соглашений по использованию карт «Мир»

Москва и Тегеран договорились о запуске карт «МИР» в Иране, а также об отмене виз для российских туристов, посещающих республику. Об этом сообщил заместитель министра туризма ИРИ.

Все визовые ограничения для россиян, въезжающих в Иран, должны быть отменены до сентября, заявил политик. Также страны договорились о запуске платежной системы «МИР» в Исламской Республике, добавил он. По словам замминистра, срок начала работы карт теперь зависит от Центробанков обеих стран.

Ранее президент ИРИ Эбрахим Раиси заявил о намерении продолжать развитие поставок товаров в Россию, несмотря на санкции западных стран.
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