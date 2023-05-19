Россия и Иран достигли всех соглашений по использованию карт «Мир»

Все визовые ограничения для россиян, въезжающих в Иран, должны быть отменены до сентября, заявил политик. Также страны договорились о запуске платежной системы «МИР» в Исламской Республике, добавил он. По словам замминистра, срок начала работы карт теперь зависит от Центробанков обеих стран.