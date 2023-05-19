Red Wings начнет полеты в Грузию из России с июня

Путешественники смогут воспользоваться услугой с июня. Рейсы Red Wings в Тбилиси и Кутаиси запланированы из Сочи и Москвы. Отметим, что агентство гражданской авиации предоставило необходимое разрешение — полеты начнут осуществляться с 18 мая