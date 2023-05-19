Red Wings начнет полеты в Грузию из России с июня

Компания Red Wings начнет осуществлять рейсы в Грузию. Соответствующее разрешение выдало агентство гражданской авиации республики.
Путешественники смогут воспользоваться услугой с июня. Рейсы Red Wings в Тбилиси и Кутаиси запланированы из Сочи и Москвы. Отметим, что агентство гражданской авиации предоставило необходимое разрешение — полеты начнут осуществляться с 18 мая
«Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза», — говорится в сообщении агентства гражданской авиации Грузии.
Национальный авиаперевозчик Грузии начнет продажу билетов из Москвы в Грузию и обратно с 20 мая. Журналисты рассказали, сколько денег придется потратить на билет в Тбилиси.