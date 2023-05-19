Погибшая в отеле на севере Петербурга беременная женщина подозревалась в незаконном обороте наркотиков

Беременная женщина, тело которой нашли в отеле Санкт-Петербурга на Большом Сампсониевском проспекте, проходила обвиняемой по делу о пособничестве в незаконном обороте наркотиков и ждала приговора суда. Об этом рассказала «Фонтанка» сегодня утром.
По данным издания, погибшая ожидала вынесения приговора с февраля 2023 года.
Ранее женщина отвечала перед законом по делу о «присвоении или растрате» и получила условный срок. Некоторые СМИ сообщают, что погибшая снималась в роликах для взрослых, зарабатывая таким способом.
Напомним, 18 мая из окна гостиницы выпал 30-летний мужчина. После того, как на место происшествия прибыли полицейские, в его номере они обнаружили тело погибшей женщины на пятом месяце беременности.
По основной версии следствия, девушка совершила суицид. Мужчина, находившийся в состоянии аффекта от увиденного, также решился на отчаянный шаг. Первая версия — после ссоры молодой человек зарезал девушку, а затем попытался лишить жизни и себя.
Ранее Суд во Владимирской области приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы за жестокое убийство собственного деда.