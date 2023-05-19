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Премьер России Мишустин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине

Политика
Премьер России Мишустин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине

Премьер-министр Михаил Мишустин проведет переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином на следующей неделе. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба кабинета министров.

В заявлении указано, что глава правительства посетит Пекин 23–24 мая. При этом стало известно, что политики обсудят актуальные вопросы сотрудничества в сферах экономики и торговли. Также ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

Кроме того, Мишустин планирует принять участие в Российско-Китайском бизнес-форуме. Мероприятие состоится в Шанхае.

Меж тем Си Цзиньпин сообщил, что в 2025 году пройдет второй саммит КНР и стран Центральной Азии. Организацией заседания займется Казахстан.
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