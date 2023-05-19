Премьер России Мишустин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине

Премьер-министр Михаил Мишустин проведет переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином на следующей неделе. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба кабинета министров.
В заявлении указано, что глава правительства посетит Пекин 23–24 мая. При этом стало известно, что политики обсудят актуальные вопросы сотрудничества в сферах экономики и торговли. Также ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.
Кроме того, Мишустин планирует принять участие в Российско-Китайском бизнес-форуме. Мероприятие состоится в Шанхае.
Меж тем Си Цзиньпин сообщил, что в 2025 году пройдет второй саммит КНР и стран Центральной Азии. Организацией заседания займется Казахстан.