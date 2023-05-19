Модель Алеся Кафельникова опровергла слова матери о жестокости ее мужа

Модель Алеся Кафельникова публично ответила своей матери Марии Тишковой после ее заявления о проблемах в семье манекенщицы.
В социальных сетях знаменитость опубликовала совместное фото со своим мужем Георгием Петришиным. Девушка написала, что пара переживает за состояние матери модели.
«Мамочка, мы тебя любим и очень беспокоимся за тебя!» — написала Кафельникова под постом.
Ранее Мария Тишкова рассказала о скандалах, которые устраивает модели Петришин. По ее словам, предприниматель записывает видеокомпромат на дочь и передает его «нужным людям».