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Модель Алеся Кафельникова опровергла слова матери о жестокости ее мужа

Общество
Модель Алеся Кафельникова опровергла слова матери о жестокости ее мужа

Модель Алеся Кафельникова публично ответила своей матери Марии Тишковой после ее заявления о проблемах в семье манекенщицы.

В социальных сетях знаменитость опубликовала совместное фото со своим мужем Георгием Петришиным. Девушка написала, что пара переживает за состояние матери модели.

«Мамочка, мы тебя любим и очень беспокоимся за тебя!» — написала Кафельникова под постом.

Ранее Мария Тишкова рассказала о скандалах, которые устраивает модели Петришин. По ее словам, предприниматель записывает видеокомпромат на дочь и передает его «нужным людям».
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