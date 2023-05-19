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В Латвии датские солдаты пострадали от воздействия тепловых пушек

Происшествия
В Латвии датские солдаты пострадали от воздействия тепловых пушек

Датские солдаты, находившиеся в Латвии в рамках миссии НАТО, пострадали от воздействия дизельных тепловых пушек, которые обогревали лагерные палатки, пишет издание DR Nyheder.

Сообщается, что в местности, где находились палатки, была зафиксирована повышенная концентрация взвешенных частиц. Причиной этому стало воздействие дизельных тепловых пушек на воздух.

И.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в письме парламенту заявил, что данная ситуация просто недопустима и солдаты не должны находится в подобных условиях «ни на задании, ни в ходе обучения».

Издание отмечает, что после замеров количества вредных веществ в воздухе началось расследование дела. Солдатский профсоюз Дании заявил, что текущая ситуация крайне неприятна, однако они рады, что проблема начала решаться.

Ранее сообщалось, что в Эстонию на учения НАТО прибудут более 1,5 тысячи британских военных. В ходе тренировок будут испытаны союзные войска.
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