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В Екатеринбурге друзья похитили запойного мужчину по просьбе его жены

Происшествия
В Екатеринбурге друзья похитили запойного мужчину по просьбе его жены

Жителя Екатеринбурга похитили неизвестные. Выяснилось, что они поступили так по указу жены потерпевшего.

По сообщениям издания E1, за три дня до инцидента мужчина начал много пить. Впоследствии он обратился в ломбард, куда сдал телефон. Около здания его ожидали люди, которые скрутили горожанина.

Похитителями оказались его друзья. Они действовали по просьбе жены потерпевшего. В день инцидента граждане попросили отца семьи поехать с ними, но тот отказался. Им пришлось применить силу и вернуть мужчину домой. На свое окружение житель Екатеринбурга заявлять в полицию не стал.

Ранее в Петербурге неизвестный украл у безработной женщины 8,5 миллиона рублей. Их он нашел на ее кухне. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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