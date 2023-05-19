В Екатеринбурге друзья похитили запойного мужчину по просьбе его жены

Похитителями оказались его друзья. Они действовали по просьбе жены потерпевшего. В день инцидента граждане попросили отца семьи поехать с ними, но тот отказался. Им пришлось применить силу и вернуть мужчину домой. На свое окружение житель Екатеринбурга заявлять в полицию не стал.