Депутат Милонов о новых антироссийских санкциях Запада: «Москва к ним готова и все выдержит»

Вводя новые рестрикции, Белый дом настраивает весь неамериканоцентричный мир против себя же. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что в новый санкционный пакет США войдут порядка 300 компаний, лиц, судов и самолетов России. Экспортные ограничения затронут 70 предприятий из РФ.
«Соединенные Штаты объявят существенный пакет, мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы России были еще труднее поддерживать свою военную машину», — отметил чиновник.
Он не стал раскрывать подробности, но добавил, что рестрикции нацелены на ограничение доступа Москвы к товарам двойного назначения.
«Мне кажется, что наверно это последние санкции, которые принимают Соединенные Штаты и Европейский союз. По большому счету уже они являются неким отражением предыдущих ограничительных мер и наша страна готова ко всем этим санкциям. Они когда плохи? Когда бьют не в бровь, а в глаз, тогда они действительно разрушают сложившиеся алгоритмы, сложившиеся механизмы взаимодействия с внешними партнерами», — прокомментировал ситуацию депутат Милонов.
Народный избранник добавил, что в настоящее время все перечисленные санкции уже действуют, а США и их европейские союзники «формализуют давление».
«Но очень хорошо, что Белый дом подталкивает неамериканоцентричный мир к установлению собственных взаимоотношений, выкидывая участие Америки как страны, как платежной системы, как валюты из наших отношений», — заключил собеседник ФАН.
Ранее сообщалось, что страны-участницы G7 рассчитывают подорвать энергетику и товарооборот в РФ.