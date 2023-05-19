Дело о теракте возбудили в Крыму после подрыва железной дороги в Симферопольском районе

После подрыва железной дороги в Симферопольском районе Крыма было возбуждено уголовное дело о теракте, пишет Telegram-канал SHOT.
Дело было открыто по факту подрыва железнодорожного полотна в районе села Чистенькое между Бахчисараем и Симферополем. Следователи установили, что мощность взрыва составила 25-40 килограмм в тротиловом эквиваленте.
Диверсия была квалифицирована как террористический акт. В связи с этим было возбуждено дело по статье 25 УК РФ («Преступление, совершенное умышленно»), сообщили авторы канала.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия с рельсов сошли 11 вагонов товарного поезда.