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Дело о теракте возбудили в Крыму после подрыва железной дороги в Симферопольском районе

Происшествия
Дело о теракте возбудили в Крыму после подрыва железной дороги в Симферопольском районе

После подрыва железной дороги в Симферопольском районе Крыма было возбуждено уголовное дело о теракте, пишет Telegram-канал SHOT.

Дело было открыто по факту подрыва железнодорожного полотна в районе села Чистенькое между Бахчисараем и Симферополем. Следователи установили, что мощность взрыва составила 25-40 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Диверсия была квалифицирована как террористический акт. В связи с этим было возбуждено дело по статье 25 УК РФ («Преступление, совершенное умышленно»), сообщили авторы канала.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия с рельсов сошли 11 вагонов товарного поезда.
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