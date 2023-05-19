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ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Происшествия
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из РСЗО, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Украинская сторона нанесла удар по Петровскому району города. В Донецке зафиксировано как минимум шесть прилетов реактивных снарядов, добавил Рогов в своем Telegram-канале.

Жительница Донецка получила ранение из-за ночного обстрела, совершенного украинскими военными, ранее рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин. По его словам, пострадавшей оказалась женщина 1966 года рождения.
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