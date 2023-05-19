ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из РСЗО, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Украинская сторона нанесла удар по Петровскому району города. В Донецке зафиксировано как минимум шесть прилетов реактивных снарядов, добавил Рогов в своем Telegram-канале.
Жительница Донецка получила ранение из-за ночного обстрела, совершенного украинскими военными, ранее рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин. По его словам, пострадавшей оказалась женщина 1966 года рождения.