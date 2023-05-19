Школьного учителя из Москвы задержали по подозрению в растлении ученицы

Сотрудники правоохранительных органов задержали преподавателя из Москвы по подозрению в совращении несовершеннолетней девушки. Мужчина работает учителем биологии в столичной школе №1569.
Как стало известно, под стражей оказался 28-летний Егор К. — полицейские заинтересовались его деятельностью после того, как к ним обратился отец одной из учениц девятого класса.
По словам родителя, задержанный присылал его дочери видео откровенного характера. В одном из роликов обнаженный учитель трогает себя и провоцирует подростка на интим, говорится в материале Telegram-канала Mash.
Более того, заявитель обвинил преподавателя в уже состоявшемся половом акте с ребенком. Он уверен, что это произошло еще весной 2020 года прямо в кабинете биологии.
В результате правоохранители задержали мужчину в здании образовательного учреждения. После этого на сайте школы была заблокирована страница с профилем учителя.
Ранее сообщалось о задержании жителя Москвы, укравшего рюкзак с 130 тысячами рублей. Также в сумке находились документы владельца.