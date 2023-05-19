Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперт по отношениям Теннер назвала идеальные секс-позы для пожилых любовников

Общество
Эксперт по отношениям Теннер назвала идеальные секс-позы для пожилых любовников

Пожилым людям достаточно сложно проявлять гибкость из-за возраста. Эксперт по отношениям Паулина Теннер в комментарии для издания Metro перечислила позы для секса, которые подойдут таким любовникам.

По мнению специалиста, отличным выбором станет позиция «Миссионер». Она способствует глубокой связи с партнером. Также удобной станет «Ложка».

Среди наиболее актуальных для пожилых партнеров поз Теннер назвала «69». Для удобства она посоветовала переворачиваться на бок. Не стоит исключать и «Собачий стиль».

Теннер также призвала экспериментировать. Она уверена, что таким образом партнеры смогут найти то, что комфортно для них обоих и получить максимальное удовольствие.

Возраст или отсутствие гибкости не всегда становится главной причиной отказа от секса. Журналист Дейдре Сандерс объяснила, почему мужчины в браке отказываются от интимных отношений.
секс пожилая пара интимные отношения 69
Военкоры ФАН