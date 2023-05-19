Эксперт по отношениям Теннер назвала идеальные секс-позы для пожилых любовников

Пожилым людям достаточно сложно проявлять гибкость из-за возраста. Эксперт по отношениям Паулина Теннер в комментарии для издания Metro перечислила позы для секса, которые подойдут таким любовникам.
По мнению специалиста, отличным выбором станет позиция «Миссионер». Она способствует глубокой связи с партнером. Также удобной станет «Ложка».
Среди наиболее актуальных для пожилых партнеров поз Теннер назвала «69». Для удобства она посоветовала переворачиваться на бок. Не стоит исключать и «Собачий стиль».
Теннер также призвала экспериментировать. Она уверена, что таким образом партнеры смогут найти то, что комфортно для них обоих и получить максимальное удовольствие.
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