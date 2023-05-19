Правительство намерено направить не менее 90% бюджета модернизации ЖКХ на замену труб

Российские власти намерены направить около 90% от стоимости реализации программы модернизации ЖКХ на замену труб, в том числе магистральных и внутриквартальных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя и коммунального хозяйства России.
Сейчас все 84 региональные программы субъектов РФ одобрены президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию страны. Совокупная стоимость данных проектов составит 218,2 миллиарда рублей.
«В рамках программы планируется замена как внутриквартальных распределительных сетей, так и магистральных трубопроводов. Кроме того, помимо модернизации сетей планируется и модернизация площадных объектов производственного назначения», — заявили в пресс-службе министерства.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на коммунальную инфраструктуру. На модернизацию будут направленны 100 миллиардов рублей в 2024 году.