Британский МИД назвал условие для разморозки госактивов России

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что государственные активы РФ будут заморожены до выплаты Россией «ущерба, нанесенного Украине».
Условие для разморозки активов входит в новый пакет санкций против Российской Федерации. Королевство также ввело ограничения для 86 физических и юридических лиц и для компаний, специализирующихся на энергетической, металлургической и оборонной сферах, а также с транспортным и финансовыми секторами.
Ранее в Великобритании захотели запретить поставку российских алмазов в страну из-за ужесточения санкций против РФ участниками саммита G7.