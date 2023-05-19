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Британский МИД назвал условие для разморозки госактивов России

Политика
Британский МИД назвал условие для разморозки госактивов России

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что государственные активы РФ будут заморожены до выплаты Россией «ущерба, нанесенного Украине».

Условие для разморозки активов входит в новый пакет санкций против Российской Федерации. Королевство также ввело ограничения для 86 физических и юридических лиц и для компаний, специализирующихся на энергетической, металлургической и оборонной сферах, а также с транспортным и финансовыми секторами.

Ранее в Великобритании захотели запретить поставку российских алмазов в страну из-за ужесточения санкций против РФ участниками саммита G7.
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