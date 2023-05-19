Британский МИД назвал условие для разморозки госактивов России

Условие для разморозки активов входит в новый пакет санкций против Российской Федерации. Королевство также ввело ограничения для 86 физических и юридических лиц и для компаний, специализирующихся на энергетической, металлургической и оборонной сферах, а также с транспортным и финансовыми секторами.