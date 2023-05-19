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Брянскому аэропорту выделят допсредства на модернизацию

Экономика
Брянскому аэропорту выделят допсредства на модернизацию

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение о выделении дополнительных средств на развитие международного аэропорта «Брянск».

Помощь предусматривает компенсацию операционных расходов аэропорта, связанных с вынужденным продлением ограничения полетов, а также субсидию для завершения работ по модернизации инфраструктуры, сообщает РИА «Стрела».

Данная мера касается и еще нескольких аэропортов на юге и в центральной части России. В общей сложности из госбюджета они дополнительно получат не менее 2,5 миллиарда рублей. Аэропорты смогут погасить проценты по взятым инфраструктурным кредитам и лучше планировать дальнейшее развитие.
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