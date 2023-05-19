Администрация президента США Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16

Согласно их данным, администрация президента США Джо Байдена сигнализирует союзникам об отказе от блокировки поставок F-16, поскольку она испытывает постоянное давление со стороны других стран и Конгресса США. При этом в Белом доме ничего не знают об официальных запросах на экспорт самолетов. В Госдепе пока не получили приказа об оформлении документов для передачи истребителей Киеву.