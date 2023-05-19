Администрация президента США Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16

Белый дом намерен разрешить союзникам США передачу Украине истребителей F-16. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на осведомленные о ситуации источники.
Согласно их данным, администрация президента США Джо Байдена сигнализирует союзникам об отказе от блокировки поставок F-16, поскольку она испытывает постоянное давление со стороны других стран и Конгресса США. При этом в Белом доме ничего не знают об официальных запросах на экспорт самолетов. В Госдепе пока не получили приказа об оформлении документов для передачи истребителей Киеву.
Телеканал сообщает, что некоторые американские чиновники сомневаются в целесообразности поставок F-16 Украине. По их мнению, российская система ПРО эффективна против истребителей, поэтому ВСУ практически не используют авиацию.
Ранее американское издание Politico рассказало об отношении министерства обороны США к идее передать Киеву истребители F-16.