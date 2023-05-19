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Прокуратура Новосибирской области добилась завершения ремонта коллектора

Общество
Прокуратура Новосибирской области добилась завершения ремонта коллектора

Результаты прокурорской проверки стимулировали завершение реконструкции коллектора тоннеля в Октябрьском районе Новосибирска.

Разрешение на проведение земляных работ для ремонта и реконструкции коллектора тоннеля на перекрестке Московской улицы с улицей Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе мэрия Новосибирска выдала еще в сентябре 2022 года. Но работы к маю 2023 года так и не были завершены, сообщает sibkray.ru.

По результатам прокурорской проверки подрядчика строго предупредили о недопустимости нарушения российского законодательства и срыва сроков по выполнению контракта. В итоге на данный момент объект уже введен в эксплуатацию.
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