Корпорация Apple завершила разработку нового смартфона iPhone 15

Корпорация Apple сообщила о том, что они завершают работу над разработкой новой линейки смартфонов iPhone 15.
Известный инсайдер и аналитик Росс Янг рассказал, что корпорация запустит массовое производство новых гаджетов уже со следующего месяца. Он отметил, что спрос на линейку iPhone 15 значительно вырос в последнее время, и Apple готовится выпустить огромное количество телефонов к началу продаж.
Про новые смартфоны известно то, что все модели линейки получат экранный вырез Dynamic Island — уникальный элемент дизайна дисплея, позволяющий незаметно разместить камеру и другие датчики на экране. Кроме того, появится функция ProMotion, которая делает картинку более плавной и яркой. Однако последнее нововведение касается только дорогих моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.
Помимо этого, сообщалось, что Apple будет производить наушники EarPods с USB-C для нового iPhone 15. Это косвенно подтверждает, что долгожданный разъем появится в новых телефонах.