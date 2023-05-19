Корпорация Apple завершила разработку нового смартфона iPhone 15

Про новые смартфоны известно то, что все модели линейки получат экранный вырез Dynamic Island — уникальный элемент дизайна дисплея, позволяющий незаметно разместить камеру и другие датчики на экране. Кроме того, появится функция ProMotion, которая делает картинку более плавной и яркой. Однако последнее нововведение касается только дорогих моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.