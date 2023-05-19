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Взрывы прогремели в Волынской и Львовской областях на западе Украины

Происшествия
Взрывы прогремели в Волынской и Львовской областях на западе Украины

Несколько взрывов прогремели на западе Украины в ночь на 19 мая. Соответствующую информацию распространили местные СМИ.

Хлопки произошли на территории Волынской и Львовской областей. При этом власти ввели режим воздушной тревоги во всех регионах государства.

Других подробностей произошедшего к текущему моменту не сообщалось. В частности, это касается сведений о разрушениях и пострадавших.

Ранее стало известно, что в небе над Крымом были сбиты четыре беспилотника. По словам главы республики Сергея Аксенова, система противовоздушной обороны ликвидировала дроны на севере полуострова.
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