В Союзе дачников рассказали, как вырастить хорошую рассаду и избежать главных ошибок

В мае, когда приходит момент обустройства грядок, многие дачники обнаруживают, что их рассада погибла и приходится докупать саженцы любимых культур на местном рынке, чтобы не остаться без урожая. Как не допустить ошибок в следующем сезоне, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
Как он объяснил, секрет хорошей рассады — это качественные семена, подходящее время и место посева, хороший грунт, подходящая емкость, должный полив и сам процесс выращивания.
«Семена важно хранить в бумажных пакетах или стеклянных емкостях при правильной температуре — до 13°C. В полиэтилене или пластике семена могут выпреть и заплесневеть, даже если внешне этого не будет заметно. Грунт ни в коем случае нельзя брать осенью со своего огорода: он уже отдал все питательные свойства и может быть заражен бактериями, которые смело доживут до весны, если вы будете держать землю в теплом помещении. Поэтому лучше приобрести грунт в специализированном магазине. Время и место тоже играют немаловажную роль. Используйте лунный календарь и наблюдайте за погодой. Важно, чтобы рассада получила достаточно солнечного света и не припозднилась в развитии к началу дачного сезона», — рассказал собеседник ФАН.
Особое внимание, по его словам, надо уделять посеву. Лунки должны располагаться на расстоянии 1,5 см друг от друга и полить до того, как поместить туда семечки. После посева емкости необходимо поставить в темное и теплое место. А как только появятся первые всходы, то рассаду надо перенести в прохладное и хорошо освещенное место, не забывая периодически поливать.
«Сначала лучше поливать растения водой из пульверизатора, а позже можно пользоваться бутылкой с небольшим горлышком. Если рассада слишком сильно тянется вверх, то ей недостаточно света, либо слишком душно. Чаще проветривайте помещение, а недостаток света можно компенсировать специальной фитолампой. После пикирования, которое происходит на фазе наличия у саженца 2-3 настоящих листьев, стоит подкормить вашу рассаду тем видом удобрения, которое подойдет определенной культуре на данном этапе развития. Ни в коем случае не занимайтесь «уравниловкой», к каждому растению нужен свой подход. Если возьмете на заметку эти простые советы, то хорошей рассаде и урожаю — быть», — заключил Чаплин.
Ранее в Союзе дачников Подмосковья дали пошаговую инструкцию, как привести в порядок запущенный садовый участок. Если загородный участок только что куплен, не надо торопиться сразу приводить его в порядок. Для начала лучше вызвать специалистов по геодезии и наверняка уточнить границы новых владений. Вторым этапом должна стать починка или установка ворот и забора во избежание проникновения на территорию посторонних. Дальше уже можно заниматься непосредственно уборкой.