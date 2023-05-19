В Союзе дачников рассказали, как вырастить хорошую рассаду и избежать главных ошибок

Особое внимание, по его словам, надо уделять посеву. Лунки должны располагаться на расстоянии 1,5 см друг от друга и полить до того, как поместить туда семечки. После посева емкости необходимо поставить в темное и теплое место. А как только появятся первые всходы, то рассаду надо перенести в прохладное и хорошо освещенное место, не забывая периодически поливать.