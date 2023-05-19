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Пентагон намерен экстренно передать Тайваню ПЗРК Stinger и ракетные комплексы Javelin

Армия
Пентагон намерен экстренно передать Тайваню ПЗРК Stinger и ракетные комплексы Javelin

Власти США планируют экстренные поставки вооружений на Тайвань в рамках пакета безвозмездной помощи, сообщила газета South China Morning Post.

Пентагон намерен передать острову сразу несколько видов оружия. В частности, речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger, ПТРК Javelin и TOW 2B Aero, говорится в материале издания.

Увеличение военного сотрудничества между американскими и тайваньскими военными является «крайне неправильным и опасным шагом», ранее заявил официальный представитель минобороны Китая полковник Тан Кэфэй.
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