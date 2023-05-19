Похищенного в Африке врача освободили спустя семь лет его пребывания в плену

Австралийский врач Кеннет Эллиотт был освобожден из плена в Буркина-Фасо, где его семь лет удерживали исламистские боевики, сообщили в МИД Австралии.
Медик вместе с женой был похищен в 2016 году в северной части африканской страны. Ответственность за это взяла на себя исламистская террористическая группировка «Аль-Каида»✱ (запрещена в РФ). Женщину освободили спустя месяц заключения.
«Я рада сообщить, что доктор Кеннет Эллиотт был освобожден после более чем семилетнего пребывания в плену в Западной Африке. Он здоров, находится в безопасности и воссоединился со своей женой Джослин и детьми», — сообщила глава австралийского МИД Пенни Вонг.
Ранее сына президента Армении Никола Пашиняна Ашота попытались похитить возле собственного дома. По предварительной версии, к этому причастна организация родителей военнослужащих «Зов сыновей».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация