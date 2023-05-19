В Эр-Рияде заявили о важности координации с ОПЕК+ для стабильности мировых рынков

Координация Саудовской Аравии со странами ОПЕК+ является основой для повышения стабильности рынка нефти. Об этом заявил глава Минэнерго королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
Глава министерства напомнил, что участниками сделки ОПЕК+ являются государственные объединения Организации стран-экспортеров нефти, и другие государства, включая Россию. Королевство также заинтересовано в сотрудничестве с другими арабскими представителями в области энергетики.
«Координация Саудовской Аравии с ОПЕК+ является краеугольным камнем усилий по повышению стабильности мировых рынков нефти, поддержанию их баланса и безопасности поставок, что поддерживает возможности роста мировой экономики», — заявил Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
Ранее Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что устойчивость мировой энергетической системы «поставлена на карту». Главной причиной он назвал отсутствие инвестиций во все виды энергии.