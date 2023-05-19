«Жаркое лето 2023»: политолог Николай Лагин об ужасной цене Киева за планируемое контрнаступление

Режиму Зеленского придется мириться с новыми потерями и в будущем отвечать за то, что они сотворили со страной. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил независимый политический аналитик Николай Лагин.
Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что грядущее контрнаступление для армии Киева приведет к серьезным потерям личного состава.
«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена ужасна», — отметил дипломат в интервью телеканалу ITV.
Пристайко добавил, что у представителей западных стран завышенные ожидания от планируемой операции ВСУ и это негативно сказывается на моральном духе бойцов ВСУ.
«На внутреннем уровне мы понимаем, как много наших людей уже погибли или пропали без вести. Мы понимаем, что более 8 млн человек находятся за пределами страны, поэтому мы понимаем потери. Мы понимаем, что будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая в 16 раз больше нас», — подчеркнул сотрудник диппредставительства.
Комментируя сообщение украинского посла, независимый политический аналитик Николай Лагин отметил, что Киеву в любом случае придется заплатить.
«С Пристайко можно только согласиться. Режиму Зеленского придется ответить за тысячи убитых мирных жителей Донбасса, за десятки тысяч покалеченных судеб, за пытки, за уничтоженные дома, собственность, за то, что поддерживает откровенных националистов и за многое другое. Поэтому будет контрнаступление или нет, цена будет ужасной. Просто если ВСУ начнут операцию, пострадает еще больше людей, жителей Украины», — заявил эксперт.
По его словам, противнику России не поможет даже поставляемая Западом военная помощь и деньги, которые страна получает из-за рубежа. Специальная военная операция будет завершена.
«Удивляет, что украинская власть даже не пытается сохранить своих же граждан. Почти на всей линии соприкосновения войска ВСУ бросаются в жернова войны, которые перемалывают тех, кто мог работать, созидать, создавать семьи и жить простой жизнью. И за все это народу Украины нужно благодарить иностранных спонсоров. Так что да, это будет жаркое лето 2023», — заключил аналитик.
Ранее сообщалось, что Киев пытается снизить ожидания Запада от планирующегося контрнаступления и убедить, что одного рывка недостаточно для влияния на ход конфликта.