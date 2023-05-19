Британия ввела санкции против 86 физических лиц и компаний из России

Власти Британии расшили санкционный список. В перечень попали 86 физических лиц и компаний из России.
Рестрикции введены в отношении 20 руководителей российских оборонных предприятий. Среди них также оказался концерн «Калашников». Вместе с тем, Соединенное Королевство решило задействовать санкционные механизмы против восьми компаний из РФ, связанных с производством металлов.
Лондон запретит поставку российских алмазов в Британию в связи с усилением санкций против России участниками саммита G7. Об этом ранее сообщило издание Sky News.