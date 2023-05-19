Хуснуллин сообщил о принятом решении построить технопарк на месте комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Решение о строительстве технопарка на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе принято окончательно, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В данный момент проводится плановое разминирование территории, после чего будет создан проект развития будущего технопарка. По словам политика, восстановление территории бывшего завода потребует больших вложений.
«Когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды (рублей. — Прим. ред.) будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.
Ранее вице-премьер сообщил, что восстановление движения грузового транспорта по Крымскому мосту в ближайшее время не планируется. Он объяснил это продолжающимися попытками провокаций против переправы.