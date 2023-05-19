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Крым потребует от Украины возместить нанесенный во время терактов ущерб

Политика
Крым потребует от Украины возместить нанесенный во время терактов ущерб

Крым расширит список претензий к Украине, добавив к ним требование возместить нанесенный в результате терактов ущерб. Об этом сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады. Продолжается работа по подсчету урона от транспортных и энергетических ограничений..

Константинов сообщил, что рабочая группа продолжает свою деятельность. Планируется добавить новые претензии и оценить урон, в первую очередь нанесенный в результате терактов, причастность к которым киевский режим уже не скрывает.

Он указал, что весь ущерб будет оценен. По его словам, наступит тот момент, когда претензии будут предъявлены в полном объеме.

Ранее Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд РФ об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине.
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