Крым потребует от Украины возместить нанесенный во время терактов ущерб

Крым расширит список претензий к Украине, добавив к ним требование возместить нанесенный в результате терактов ущерб. Об этом сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады. Продолжается работа по подсчету урона от транспортных и энергетических ограничений..
Константинов сообщил, что рабочая группа продолжает свою деятельность. Планируется добавить новые претензии и оценить урон, в первую очередь нанесенный в результате терактов, причастность к которым киевский режим уже не скрывает.
Он указал, что весь ущерб будет оценен. По его словам, наступит тот момент, когда претензии будут предъявлены в полном объеме.
Ранее Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд РФ об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине.