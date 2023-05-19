Жителя Мордовии отправили в колонию за смертельное ДТП

В результате он выехал на полосу встречного движения и врезался в молоковоз на автотрассе «Саранск – Берсеневка – Пензятка». Водитель «ГАЗ» скончался на месте инцидента. Виновного в его смерти суд приговорил к шести годам колонии-поселении. Еще ему на четыре года запретили управлять автотранспортом.