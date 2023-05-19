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Жителя Мордовии отправили в колонию за смертельное ДТП

Общество
Жителя Мордовии отправили в колонию за смертельное ДТП

В Лямбирском районе Мордовии завершилось судебное заседание по делу о гибели водителя молоковоза в ДТП.

По итогам судебных слушаний 42-летний житель села Александровка был признан виновным в ДТП, жертвой которого стал 49-летний водитель молоковоза марки «ГАЗ». Подсудимый в пьяном виде управлял грузовиком «Камаз», сообщают «Известия Мордовии».

В результате он выехал на полосу встречного движения и врезался в молоковоз на автотрассе «Саранск – Берсеневка – Пензятка». Водитель «ГАЗ» скончался на месте инцидента. Виновного в его смерти суд приговорил к шести годам колонии-поселении. Еще ему на четыре года запретили управлять автотранспортом.
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