Китай и страны Центральной Азии договорились провести второй совместный саммит в Казахстане в 2025 году

Второй совместный саммит КНР и центральноазиатских стран состоится в Казахстане в 2025 году. О соответствующих договоренностях рассказал китайский лидер Си Цзиньпин.
По словам главы государства, стороны планируют регулярно организовывать соответствующие заседания. Мероприятия будут проходить каждые два года, передало Центральное телевидение КНР.
«Следующий саммит пройдет в Казахстане в 2025 году», — заявил политик в ходе первого саммита в Сиане.
В свою очередь, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность республики к проведению мероприятия. Также он отметил, что Астана выступает против превращения региона в зону геополитического соперничества.
Накануне в японском городе Хиросима стартовал саммит стран «Большой семерки». Правительство Японии подтвердило, что лидер Украины Владимир Зеленский лично прибудет на заседание.