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Часть пустующих площадей IKEA в России могут занять арендаторы уже в 2023 году

Общество
Часть пустующих площадей IKEA в России могут занять арендаторы уже в 2023 году

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил, что пустующие площади магазинов IKEA в России могут быть заняты новыми арендаторами уже в этом году. Этим он поделился в беседе с ТАСС.

Вероятно, что помещения заполнят арендаторы с товарами аналогичными продукции шведской компании.

Напомним, мебельный гигант приостановил бизнес-процессы в РФ и РБ в марте прошлого года, а в июне стало известно, что производитель планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать четыре свои фабрики в России.

Ранее уход IKEA вызвал рост онлайн-покупок мебели в Петербурге и Ленобласти. Аналитики отмечают, что в первой четверти 2023 года спрос мебели на «Яндекс Маркете» вырос на 337%.
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