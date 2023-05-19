Часть пустующих площадей IKEA в России могут занять арендаторы уже в 2023 году

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил, что пустующие площади магазинов IKEA в России могут быть заняты новыми арендаторами уже в этом году. Этим он поделился в беседе с ТАСС.
Вероятно, что помещения заполнят арендаторы с товарами аналогичными продукции шведской компании.
Напомним, мебельный гигант приостановил бизнес-процессы в РФ и РБ в марте прошлого года, а в июне стало известно, что производитель планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать четыре свои фабрики в России.
Ранее уход IKEA вызвал рост онлайн-покупок мебели в Петербурге и Ленобласти. Аналитики отмечают, что в первой четверти 2023 года спрос мебели на «Яндекс Маркете» вырос на 337%.