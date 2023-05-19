В Ингушетии нашли мать новорожденного, коробку с которым она оставила у чужого дома

Прежде в городе Сунжи в Ингушетии местный житель позвонил в полицейский участок из-за того, что у соседских ворот обнаружил коробку, в котором лежал новорожденный ребенок, а рядом был оставлен пакет с подгузниками и детской смесью. Сотрудники полиции прибыли к месту и вызвали скорую помощь.