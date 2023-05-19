В Ингушетии нашли мать новорожденного, коробку с которым она оставила у чужого дома

Сотрудники полиции Ингушетии нашли женщину, которая в коробке подбросила свою новорожденную дочь к чужому дому, сообщает МВД республики в официальном Telegram-канале.
Прежде в городе Сунжи в Ингушетии местный житель позвонил в полицейский участок из-за того, что у соседских ворот обнаружил коробку, в котором лежал новорожденный ребенок, а рядом был оставлен пакет с подгузниками и детской смесью. Сотрудники полиции прибыли к месту и вызвали скорую помощь.
Бригада медиков после осмотра заключила, что телесных повреждений у ребенка нет. Новорожденную девочку доставили в Перинатальный центр Назрани и оставили под присмотром дежурного врача.
Полиция установила личность матери. Ей оказалась иностранка из Средней Азии 1993 года рождения. Женщина временно проживала в соседней республике на юге России. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в США девочка утонула в бассейне отеля в момент, пока ее мать распивала алкоголь в баре. Женщины не было рядом с ребенком в течение 30 минут.