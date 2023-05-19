Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Столичная компания презентовала усовершенствованную модель портативного аппарата УЗИ

Технологии
Столичная компания презентовала усовершенствованную модель портативного аппарата УЗИ

Одна из столичных компаний, являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», представила на форуме «Здоровье нации – основа процветания России» портативный аппарат УЗИ экспертного класса в расширенной комплектации. Об этом заявили сайте мэра Москвы.

Известно, что по итогам 2022 года предприятие произвело порядка 700 аппаратов ультразвуковой диагностики и планирует нарастить выпуск до 2000 приборов в год, пишет издание «Вести Подмосковья». Аппараты полностью русифицированы, работают на отечественном программном обеспечении и дают возможность применять новейшие достижения в сфере ультразвуковой диагностики, поделились в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Современные УЗИ сканеры, созданные резидентом ОЭЗ, универсальны и имеют расширенный спектр применения. Такие аппараты можно использовать для высокоточной диагностики в различных областях медицины. Данная портативная система УЗИ, которая может поместиться в специальном кейсе, была разработана в рамках программы импортозамещения, добавили в пресс-службе ведомства.
москва портативный аппарат узи импортозамещение
Военкоры ФАН