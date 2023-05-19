Столичная компания презентовала усовершенствованную модель портативного аппарата УЗИ

Одна из столичных компаний, являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», представила на форуме «Здоровье нации – основа процветания России» портативный аппарат УЗИ экспертного класса в расширенной комплектации. Об этом заявили сайте мэра Москвы.
Известно, что по итогам 2022 года предприятие произвело порядка 700 аппаратов ультразвуковой диагностики и планирует нарастить выпуск до 2000 приборов в год, пишет издание «Вести Подмосковья». Аппараты полностью русифицированы, работают на отечественном программном обеспечении и дают возможность применять новейшие достижения в сфере ультразвуковой диагностики, поделились в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
Современные УЗИ сканеры, созданные резидентом ОЭЗ, универсальны и имеют расширенный спектр применения. Такие аппараты можно использовать для высокоточной диагностики в различных областях медицины. Данная портативная система УЗИ, которая может поместиться в специальном кейсе, была разработана в рамках программы импортозамещения, добавили в пресс-службе ведомства.