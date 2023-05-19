Столичная компания презентовала усовершенствованную модель портативного аппарата УЗИ

Известно, что по итогам 2022 года предприятие произвело порядка 700 аппаратов ультразвуковой диагностики и планирует нарастить выпуск до 2000 приборов в год, пишет издание «Вести Подмосковья». Аппараты полностью русифицированы, работают на отечественном программном обеспечении и дают возможность применять новейшие достижения в сфере ультразвуковой диагностики, поделились в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.