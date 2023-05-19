Стали известны имена выступающих на российской эстраде артистов с Украины

Некоторые артисты с Украины, несмотря на происхождение, после начала СВО не отказались от деятельности на территории России. Журналисты РИА Новости перечислили тех, кто ставит творчество выше громких политических высказываний.
Среди наиболее известных оказался композитор Игорь Крутой. Он родился в Кировоградской области, но признание получил в РФ в 1990-х годах. Его коллега и исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» Александр Серов родился в Николаевской области. Сейчас оба востребованы и работают над своими проектами.
Некоторые музыканты активно участвуют в патриотических концертах. Например, бывший участник группы «Чай вдвоем» и уроженец Одессы Стас Костюшкин. Поддерживает Россию и бывший житель Алчевска продюсер Юрий Бардаш. Он не сомневается в победе РФ.
Ранее стали известны имена украинских певиц, которые выступают в России. Некоторых из них подозревали в спонсировании ВСУ.