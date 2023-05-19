Стали известны имена выступающих на российской эстраде артистов с Украины

Среди наиболее известных оказался композитор Игорь Крутой. Он родился в Кировоградской области, но признание получил в РФ в 1990-х годах. Его коллега и исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» Александр Серов родился в Николаевской области. Сейчас оба востребованы и работают над своими проектами.