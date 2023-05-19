Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Два человека пострадали во время стрельбы в центре Москвы

Происшествия
Два человека пострадали во время стрельбы в центре Москвы

Два человека пострадали в ходе стрельбы в центре Москвы на улице Маросейка, об этом сообщают очевидцы происшествия.

Инцидент произошел утром. Три человека в ходе бытового конфликта поспорили, в результате чего завязалась стрельба — предполагается, что один из участников ссоры достал травматический пистолет.

«Двоих увезли на «скорой», — прокомментировал один из свидетелей ЧП.

Полиция задержала обладателя оружия. Он был доставлен отдел для выяснения обстоятельств и причин произошедшего — органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в дом мужчины, подозреваемого в педофилии, закинули гранату и устроили стрельбу.
улица маросейка москва стрельба раненые
Военкоры ФАН