Два человека пострадали во время стрельбы в центре Москвы

Два человека пострадали в ходе стрельбы в центре Москвы на улице Маросейка, об этом сообщают очевидцы происшествия.
Инцидент произошел утром. Три человека в ходе бытового конфликта поспорили, в результате чего завязалась стрельба — предполагается, что один из участников ссоры достал травматический пистолет.
«Двоих увезли на «скорой», — прокомментировал один из свидетелей ЧП.
Полиция задержала обладателя оружия. Он был доставлен отдел для выяснения обстоятельств и причин произошедшего — органы проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии в дом мужчины, подозреваемого в педофилии, закинули гранату и устроили стрельбу.