Арабские магазины Home Box с аналогами товаров IKEA планирует выйти на российский рынок

Сеть магазинов Home Box из Арабских Эмиратов с аналогами товаров IKEA может начать работу в России, рассказал вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан на форуме Mallpic.
По его словам, сеть планирует открыть в России 20 магазинов в следующие пять лет. Компания будет развиваться в городах-миллионниках, добавил Шабан.
«В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года», — сказал представитель союза.
Он отметил, что в будущем сеть собирается производить часть товаров на российской территории. Товары будут поставляться с заводов Китая и других стран Азии.
Ранее уход IKEA из России привел к увеличению доли онлайн-покупок мебели в Петербурге и Ленинградской области.