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Что такое военная литература и чем она отличается от мирной, обсудят в «Патриоте»

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Что такое военная литература и чем она отличается от мирной, обсудят в «Патриоте»

В Петербурге начал работу книжный салон, который успел отметиться скандалом – чиновники Смольного попытались запретить выступление писателя Александра Пелевина из-за шуток в адрес губернатора Александра Беглова. После обнародования запрета Смольный «сдал назад» и писатель смог выступить перед своими читателями.

Что такое военная литература и чем она отличается от мирной? Почему многие российские писатели вроде Глуховского, Акунина, Быкова предали Россию, перебежав на сторону врага?

Можно ли говорить о том, что интеллигенция в России недостойна своей армии, что шоу-бизнес в основной своей массе вообще ничего не достоин? Нужно ли запрещать продажи книг предателей или денежные переводы из России для них? Насколько сложно военным писателям пробиться с рукописями в издательства и на книжные полки магазинов? Насколько охотно отечественный кинобизнес готов экранизировать романы о Донбассе и ситуации на Украине? Как проходят сегодня книжные ярмарки и литературные конкурсы? Может ли Россия сформировать свои влиятельные центры признания, отличные от Голливуда, Канн и Нобелевской премии?

На эти и другие вопросы в ходе дискуссии в медиацентре «Патриот» ответят:

— член Союза писателей России, заместитель председателя общественного объединения Российско-белорусское братство Андрей Антонов;

— член правления отделения Союза писателей России по ЛНР Людмила Гонтарева;

— член правления отделения Союза писателей России по ДНР Игорь Лысый.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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