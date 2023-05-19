Что такое военная литература и чем она отличается от мирной, обсудят в «Патриоте»

Можно ли говорить о том, что интеллигенция в России недостойна своей армии, что шоу-бизнес в основной своей массе вообще ничего не достоин? Нужно ли запрещать продажи книг предателей или денежные переводы из России для них? Насколько сложно военным писателям пробиться с рукописями в издательства и на книжные полки магазинов? Насколько охотно отечественный кинобизнес готов экранизировать романы о Донбассе и ситуации на Украине? Как проходят сегодня книжные ярмарки и литературные конкурсы? Может ли Россия сформировать свои влиятельные центры признания, отличные от Голливуда, Канн и Нобелевской премии?