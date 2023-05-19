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Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи и имитировать обслуживание из офиса банка

Общество
Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи и имитировать обслуживание из офиса банка

Аферисты стали применять новую схему. Теперь злоумышленники вместо обычных вызовов совершают видеозвонки.

О новом способе обмана сообщили «Известия» со ссылкой на вице-президента ВТБ Никиту Чугунова. По данным журналистов, как и раньше, аферисты представляются сотрудниками банка, но делают это в видео-формате.

Когда у человека больше не остается сомнений, обманщики убеждают взять кредит, перевести нужную сумму на «безопасный счет» или скачать приложение для удаленного доступа.

Чугунов также предупредил о том, что мошенники могут использовать фото и видео клиентов банков для дальнейшей деятельности. Он призвал не делиться личными и финансовыми данными с посторонними людьми.

Злоумышленники действуют не только в банковской сфере, но и на сайтах знакомств. Жертвы таких недоброжелателей объяснили, как распознать такие профили на подобных порталах.
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