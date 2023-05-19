Жителей Амурской области оштрафовали на 4 млн рублей за поджоги травы

В Амурской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка по вине безответственных граждан.
С начала нынешнего пожароопасного сезона на жителей региона оформлено уже более тысячи протоколов о нарушении правил пожарной безопасности, включая поджоги сухой травы. Общая сумма штрафов превысила четыре миллиона рублей, сообщает AmurInfo.
Сотрудники Амурской авиабазы регулярно проводят профилактические рейды и привлекают к ответственности нарушителей. Сейчас в десяти районах региона продолжают действовать режимы повышенной пожарной опасности.