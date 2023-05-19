Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Московской области

Автомобильная авария случилась на Володарском шоссе в Ленинском горокруге Подмосковья. В результате столкновения есть погибший и пострадавшие.
Как информирует издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на ТАСС, в ночное время в указанном месте произошло столкновение легкового отечественного автомобиля «Lada» и многотонного большегруза «Iveco».
Стало известно, что один из участников движения погиб на месте. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Других подробностей данного дорожно-транспортного происшествия пока не поступало. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, представители здравоохранения и специалисты аварийной службы.