Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Московской области

Стало известно, что один из участников движения погиб на месте. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Других подробностей данного дорожно-транспортного происшествия пока не поступало. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, представители здравоохранения и специалисты аварийной службы.