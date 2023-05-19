Фигурист Роман Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц

Российский фигурист Роман Костомаров, в январе 2023 года оказавшийся в реанимации с пневмонией, продолжает тренировки с целью восстановления мышц. Подробностями поделилось издание ТАСС со ссылкой на источник.
Как отметил собеседник агентства, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду пребывает в «нормальном» расположении духа. В то же время он предупредил, что на восстановление спортсмена понадобится время.
«Роман набирается сил, продолжает тренироваться – закачивает мышцы, на это нужно время. Пока останется в реанимационной палате», — уточнил источник.
При этом в апреле стало известно, что Костомаров будет находиться в больнице еще два–три месяца. За это время фигуриста, который перенес ампутацию конечностей, должны подготовить к протезированию.
Накануне испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что планирует завершить спортивную карьеру в 2024 году. До этого бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде впервые снялся с турнира «Ролан Гаррос» из-за травмы бедра.