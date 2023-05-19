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Глава Крыма Аксенов сообщил о четырех сбитых беспилотниках силами ПВО

Происшествия
Глава Крыма Аксенов сообщил о четырех сбитых беспилотниках силами ПВО

Ночью в Крыму силами ПВО были сбиты сразу четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, это произошло на севере полуострова. Пострадавших и разрушений нет. Глава Крыма также призвал население соблюдать спокойствие и посоветовал доверять только проверенным источникам информации.

Ранее стало известно, что поврежденные из-за подрыва железнодорожные линии под Симферополем восстановлены. На данный момент вагоны работают по графику.

ВСУ также использовали беспилотник для атаки на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области. Украинский дрон сбросил снаряд на объект, расположенный в 200 метрах от государственной границы РФ.
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