Мэр Москвы Собянин впервые будет баллотироваться на новый срок от «Единой России»

Глава российской столицы Сергей Собянин в этом году будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок от партии «Единая Россия». На двух предыдущих выборах он баллотировался в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, эту информацию подтвердили в московском отделении ЕР. Там заявили, что выдвижение пройдет на конференции партии, дата будет определена после начала кампании.
Сергея Семеновича впервые назнал на пост мэра президент в 2010 году. После он в 2013 и 2018 году побеждал на прямых выборах как самовыдвиженец при поддержке «Единой России», которая тогда не представляла своего кандидата.
Ранее Собянин сообщил о создании первого в России реестра стартапов и технологических компаний.