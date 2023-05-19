Московская полиция задержала мужчину, укравшего рюкзак со 130 тысячами рублей

Московская полиция задержала грабителя, укравшего рюкзак с документами и 130 тысячами рублей. Об этом утром в пятницу сообщила пресс-служба МВД России.
Хозяин похищенного рюкзака обратился в полицию и рассказал, что в ночное время ненадолго отлучился, оставил рюкзак на уличном столике около кафе на Летниковской улице. Когда мужчина вернулся, его вещей на месте уже не было.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался 56-летний уроженец Тульской области. Правоохранители изъяли у предполагаемого грабителя похищенные портмоне и рюкзак. Мужчина признался, что документы, находившиеся в сумке он выбросил, а деньги успел потратить.
Следователи ОМВД по району Замоскворечье возбудили уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее полиция в городе Тихвин Ленинградской области задержала троих мужчин, подозреваемых в групповом растлении 14-летней девочки.